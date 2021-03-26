Белгород, 26 марта 2021, 16:09 — REGNUM Партию незадекларированного товара выявили сотрудники Белгородской таможни на многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка. В автомобиле, следовавшем на Украину, водитель спрятал сотни конденсаторов для электрооборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 марта в пресс-службе ведомства.
480 изделий были спрятаны в кабине водителя среди личных вещей. По словам начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля ТП МАПП Нехотеевка Дмитрия Колесникова, экспертиза установила, что мужчина пытался вывезти на Украину конденсаторы для подавления электромагнитных помех и плёночные панели на электрооборудование. Общая стоимость незадекларированного товара — порядка 130 тысяч рублей.
В отношении водителя возбужденно дело об административном правонарушении.