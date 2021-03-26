Москва, , 16:07 — REGNUM Полиция вмешалась в семейный спор пары из Москвы, вернув матери «похищенного» отцом ребёнка.

Как сообщили 26 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, 32-летняя женщина обратилась в полицию, рассказав, что 12 марта у неё из квартиры несколько человек похитили годовалую дочь, подавив сопротивление. В результате оперативно-разыскных мероприятий местонахождение ребёнка было установлено. Девочку прятали на территории Ленинградской области, а после перевезли в Подмосковье.

При этом «злоумышленники», по информации пресс-службы, задержаны на территории Московской области и в Коми и доставлены в следственные органы.

«В настоящее время ребёнок передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали в главке.

По какой причине ребёнок находится именно у матери и какая ответственность теперь грозит «злоумышленникам», не уточняется.

Отметим, что по ч. 3 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») в случае действий организованной группой предусмотрено лишение свободы на срок от шести до 15 лет.