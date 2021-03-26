Оренбург, , 16:16 — REGNUM Министерство культуры Оренбургской области приняло решение подарить работнику шиномонтажной мастерской из Челябинска Альберту Галимову оренбургский пуховый платок, о котором так проникновенно исполнил песню спел челябинец. Об этом ведомство сообщило в Instagram.

Работнику мастерской по ремонту колес из Челябинска Альберту Галимову передадут в подарок оренбургский пуховый платок Minkult.orb.ru

«Альберту удалось передать глубоко душевное отношение к песне и даже уловить канонизированную манеру исполнения известной композиции», — отметила глава минкульта региона Евгения Шевченко.

Она обратилась с просьбой к своему коллеге — министру культуры Челябинской области Алексею Бетехтину передать исполнителю тёплый пуховый подарок.

Добавим, автослесарь прославился в TikTok исполнением песни, которая считается музыкальным символом Оренбуржья. В комментариях к видео пользователи интернета посоветовали Альберту бросить работу в шиномонтажной мастерской и поехать в Москву покорять сцену.

Напомним, авторами песни «Оренбургский пуховый платок» являются поэт Виктор Боков и композитор Григорий Пономаренко. Произведение родилось на свет в 1958 году, а его первым исполнителям стал Оренбургский государственный академический русский народный хор. Когда артистки выходили на сцену в платках-паутинках и начинали петь, у зрителей в зале на глазах блестели слёзы.

Но настоящую популярность песня завоевала в исполнении народной артистки России Людмилы Зыкиной. Да и сами авторы считали, что это эталонное, самое лучшее, исполнение.