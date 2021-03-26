Москва, , 16:01 — REGNUM На торгах в Европе 26 марта цена на нефть повышалась до $63,45 за баррель. Ближе к вечеру баррель Brent стоит $63,14 (+2,42%). Рост котировок поддерживается два фактора, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Цены на нефть растут, во-первых ослабление доллара США на глобальном валютном рынке, а во вторых, на данных о ситуации с блокировкой Суэцкого канала.

Эксперты уже заявляют, что на снятие с мели застрявшего контейнеровоза может уйти несколько недель, что может привести к образованию локального дефицита нефти и нефтепродуктов в отдельных регионах мира.

По данным агентства Bloomberg, ущерб мировой экономике от блокировки Суэцкого канала составляет $9,6 млрд в день.

Рост котировок сдерживается неблагоприятной пандемической обстановкой в Европе, которая негативным образом сказывается на спросе на нефть.

Сегодня техническая картина на стороне покупателей. Сопротивление проходит через уровень $65 за баррель. Повышение котировок выше $65 откроет дорогу к $67 за баррель Brent.

Читайте также: Рост цен на нефть сдерживает третья волна пандемии в Европе