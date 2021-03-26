Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Московская волейбольная команда «Динамо» обвинила службу безопасности петербургского волейбольного клуба «Зенит», с которыми провела матч за первенство в ЕКВ-2021, в агрессивности и предвзятости к болельщикам московской команды после инцидента на «Сибур арене» в Петербурге.

Напомним, скандал разгорелся после того, как 24 марта в отношении фаната ВК «Динамо» служба безопасности петербургской команды применила физическую силу. Дмитрий Соловьев (Челси) после матча хотел поздравить игроков «Динамо» с победой, однако в итоге оказался в скорой помощи. В своем заявлении ВК «Зенит» обвинил болельщика в неадекватном поведении, создавшем угрозу для игроков и их близких. В ответ московский клуб обвинил петербуржцев в предвзятости.

«Ещё до начала встречи местная служба безопасности вела себя крайне вызывающе и агрессивно по отношению к болельщикам нашей команды. Без объяснений причин поклонникам бело-голубых было запрещено пронести на сектор флаги и баннеры», — отметили в пресс-службе ВК «Динамо».

Также пресс-служба команды указала, что в ходе матча за безопасность на арене отвечало «не официально лицензированное частное охранное предприятие», а неизвестные лица с непонятными бейджиками security. На все просьбы представиться данные «сотрудники» отвечали грубым отказом.

«Появление посторонних лиц в «чистой зоне» также является явной недоработкой службы безопасности ВК «Зенит» (Санкт-Петербург), обязанностью которой является недопущение подобных ситуаций вплоть до окончания мероприятия, — указали в «Динамо».— Вместо корректной изоляции выбежавшего на площадку человека, сразу несколько «охранников» в буквальном смысле начали избивать Дмитрия Соловьева, что хорошо видно на уже опубликованных видеозаписях».

Помимо этого в «Динамо» посетовали, что пострадавшему медицинская помощь была оказана не сразу, а спустя 20 минут, что также является нарушением.

«Мы надеемся, что ВК «Зенит» и КСК «Сибур Арена» сделают правильные выводы из произошедшего инцидента и не допустят подобного самоуправства в отношении болельщиков в дальнейшем, а Всероссийская Федерация Волейбола обратит внимание на непрофессиональную работу по организации матчей в г. Санкт-Петербург, что особенно тревожно в преддверии чемпионата мира 2022 года», — подытожили в пресс-службе волейбольного клуба «Динамо» (Москва).

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