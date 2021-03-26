Ровно, Украина, , 16:02 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли крупную партию незаконно добытого янтаря на сумму 11 млн гривен или более $393 тыс. Об этом сообщила 26 марта пресс-служба ведомства.

«В целом было выявлено почти 1 тыс. 300 кг янтаря различных фракций, более 170 кг готовых изделий, технологическое оборудование для обработки янтаря, компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности», — сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, во главе группировки мог стоять гражданин одной из стран Южного Кавказа, с которым могли сотрудничать семь жителей Ровенской области Украины.

Злоумышленников подозревают в возможной скупке нелегально добытого янтаря, обработке его и вывозе за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области Украины сотрудники изъяли 260 кг незаконно добытого янтаря. Задержаны подозреваемые, которые могли продавать янтарь в одну из стран Восточной Азии.

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