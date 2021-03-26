Ровно, Украина, 26 марта 2021, 16:02 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли крупную партию незаконно добытого янтаря на сумму 11 млн гривен или более $393 тыс. Об этом сообщила 26 марта пресс-служба ведомства.
По данным правоохранителей, во главе группировки мог стоять гражданин одной из стран Южного Кавказа, с которым могли сотрудничать семь жителей Ровенской области Украины.
Злоумышленников подозревают в возможной скупке нелегально добытого янтаря, обработке его и вывозе за рубеж.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области Украины сотрудники изъяли 260 кг незаконно добытого янтаря. Задержаны подозреваемые, которые могли продавать янтарь в одну из стран Восточной Азии.
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