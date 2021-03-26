Буэнос-Айрес, , 15:59 — REGNUM Олимпийская сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Японии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за итальянский «Беневенто».

На 21-й минуте Гайч завершил атаку точным ударом головой после навеса с правого фланга.

В рамках подготовки к летним Олимпийским играм в Токио сборная Аргентины проведёт ещё один товарищеский матч со сборной Японии. Он состоится 29 марта.

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