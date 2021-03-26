Лос-Анджелес, США, , 15:57 — REGNUM Американский режиссёр Чад Стахелски («Джон Уик») снимет киноэкранизацию популярной игры Ghost of Tsushima. Об этом 25 марта сообщило издание Eurogamer.

Известно, что, как и оригинальная игра, фильм Ghost of Tsushima расскажет историю одинокого самурая Джина Сакаи, который пытается спасти остров Цусима от нападения монгольской империи. Дата начала съёмок пока не сообщается.

Напомним, релиз Ghost of Tsushima состоялся в июле 2020 года. Игра получила положительные отзывы от геймеров и критиков, а также множество престижных наград.

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