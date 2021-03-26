Москва, 26 марта 2021, 15:57 — REGNUM Для многих решение Банка России повысить ключевую ставку до 4,5% годовых стало холодным душем. Об этом 26 марта на всероссийской банковской конференции заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Читайте также: Банк России повысил ключевую ставку до 4,5%
Моисеев считает рост процентных ставок неизбежностью. При этом ключевая ставка будет выше, чем сейчас, хотя многие финансисты рассчитывали, что ЦБ оставит ставку неизменной.
Ранее по теме: Потанин оценил решение Банка России о повышении ключевой ставки
Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Центральный Банк России поднял ключевую ставку до уровня 4,5% годовых. Это произошло впервые с 2018 года. Такое решение регулятор объяснил ростом потребительских цен в первом квартале 2021 года выше прогноза Банка России.
Главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева считает, что повышение ключевой ставки может привести к замедлению восстановления экономики страны после года пандемии, но это вынужденная мера. По мнению российского бизнесмена Владимира Потанина, повысив ключевую ставку, Банк России отреагировал на угрозу инфляции. Другой российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал такое решение ЦБ «атакой на доход граждан России и прибыль российских компаний».