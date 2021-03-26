Москва, , 15:57 — REGNUM Для многих решение Банка России повысить ключевую ставку до 4,5% годовых стало холодным душем. Об этом 26 марта на всероссийской банковской конференции заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

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«Я признателен Центральному банку, что ставка немного подросла, чтобы люди встряхнулись и подумали, что вообще никто не шутит», — подчеркнул замглавы федерального ведомства.

Моисеев считает рост процентных ставок неизбежностью. При этом ключевая ставка будет выше, чем сейчас, хотя многие финансисты рассчитывали, что ЦБ оставит ставку неизменной.

«Мы все читали «Основные направления денежно-кредитной политики», там четко написано о необходимости нормализации процентной политики. Нормализация — это ключевая ставка 5−6%», — пояснил замглавы Минфина РФ.

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«Давайте все примем эту очевидность о том, что ставки будут расти. И это неизбежно», — добавил Моисеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Центральный Банк России поднял ключевую ставку до уровня 4,5% годовых. Это произошло впервые с 2018 года. Такое решение регулятор объяснил ростом потребительских цен в первом квартале 2021 года выше прогноза Банка России.

Главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева считает, что повышение ключевой ставки может привести к замедлению восстановления экономики страны после года пандемии, но это вынужденная мера. По мнению российского бизнесмена Владимира Потанина, повысив ключевую ставку, Банк России отреагировал на угрозу инфляции. Другой российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал такое решение ЦБ «атакой на доход граждан России и прибыль российских компаний».