Кустанай, Казахстан, , 15:56 — REGNUM В Кустанайской области Казахстана открыли производственную линию KIA на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром». Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе правительства республики.

В церемонии открытия принял участие премьер-министр республики Аскар Мамин. Уровень локализации производства составляет 50%, мощность — 20 тыс. автомобилей в год.

Кроме того, глава правительства ознакомился с ходом строительства завода по производству чугунного литья KamLitKZ. Первый этап планируется завершить в октябре 2021 года.

После запуска производства завод будет выпускать картеры мостов, блоки цилиндров и головки блоки цилиндров для грузовиков нового поколения К5. Мощность производства составит 40 тыс. тонн чугунного литья в год.