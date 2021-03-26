Москва, 26 марта, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В апреле 2021 года в школах РФ стартуют пробные ЕГЭ. Как заявили ИА REGNUM 26 марта в Рособрнадзоре, так называемые пробные экзамены организуются по инициативе региональных органов управления образованием с целью ознакомления выпускников с процедурой проведения ЕГЭ, а также обучения их правилам заполнения бланков ЕГЭ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьник на ЕГЭ

«Порядок проведения пробных экзаменов, в том числе выбор учебных предметов, разработка контрольных измерительных материалов и проверка работ, осуществляется на уровне региона. Задания, как правило, также разрабатываются на уровне региона в соответствии с утвержденной спецификацией контрольных измерительных материалов ЕГЭ текущего года», — уточнили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Отметим, что пробные экзамены проводятся в каждом регионе в свои дни, сроки каждый субъект Российской Федерации устанавливает самостоятельно. При этом в Рособрнадзоре обратили внимание, что при установлении сроков региональным органам управления образованием необходимо учитывать мероприятия федерального уровня, например, сроки проведения итогового сочинения (изложения), чтобы избежать повышенной эмоционально-психологической и физической нагрузки на выпускников.

Добавим, что на вопрос, являются ли обязательными пробные ЕГЭ и что предусмотрено за пропуск учащимся пробного экзамена, в Рособрнадзоре не ответили.

Напомним, что допуском к государственной итоговой аттестации является получение «зачета» за итоговое сочинение (изложение), написание которого в 2020/2021 учебном году перенесено на 15 апреля. Кроме того, к экзамену допускаются только обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных).