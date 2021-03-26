Москва, , 15:55 — REGNUM Рубль сегодня, 26 марта, слегка укрепляется в парах с иностранными валютами, но факт остается фактом: эта неделя оказалась очень стрессовой для «россиянина», заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Рублю пришлось быстро учитывать весь внешний негатив и внутренний застой. Доллар США к середине дня стоит 76,08 руб. и удерживается внутри оптимального с точки зрения конъюнктуры диапазона 75−77 руб.

Евро стоит 89,57 руб. и остается в коридоре 89−91 руб. За уходящую неделю доллар подорожал на 2,3%, евро вырос в цене на 1,4%.

Относительно высокая волатильность на валютном рынке России — явление давно знакомое. Доллар по-прежнему торгуется в относительно высоком торговом диапазоне от 72 до 80 руб.

Сегодня фундаментальных причин для просадок рубля нет. Геоэкономический фактор по-прежнему остается важнейшим из всех «медвежьих» и оказывает серьезное давление на российскую валюту.

Деловой март еще не завершен и первая половина наступающей недели может преподнести как шоковые, таки и приятные сюрпризы», — считает эксперт.

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