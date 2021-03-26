Мюнхен, Германия, , 15:52 — REGNUM Тактическая игра Shadow Tactics: Blades of the Shogun получит сюжетное дополнение под названием Aiko's Choice. Его тизер-трейлер был опубликован 26 марта на YouTube-канале студии Daedalic Entertainment.

В Aiko's Choice игроки будут управлять куноичи (девушкой-ниндзя) по имени Аико. По словам разработчиков, она — настоящий мастер камуфляжа и скрытных убийств, способный перевоплощаться в гейшу.

Релиз Aiko's Choice должен состояться в 2021 году. Точная дата пока не сообщается.

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