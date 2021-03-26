Минск, , 15:54 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1425 и достигло 316 418. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Зарегистрированы 316 418 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано девять скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 2202.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 307 004 человека вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 5 291 538 тестов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии был выявлен 1141 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.