Агрыз, , 17:28 — REGNUM В городе Агрызе задержали мужчину, обвиняемого в дорожно-транспортном происшествии и избиении женщины.

По данным пресс-службы УМВД по РТ, заявление в полицию от 32-летней пострадавшей поступило на неизвестного ей молодого человека, который совершил наезд на нее и избил. Женщина является социальным работником и проводила обход подопечных граждан. По дороге домой после рабочего дня на перекрестке улиц Гагарина и Нариманова к ней обратился нетрезвый молодой человек с просьбой дать сигарету. После отказа мужчина сель за руль автомобиля «Лада Калина» и дважды совершил наезд на женщину. Перепуганная пострадвашая в какой-то момент смогла встать и побежала с криками по улице. На ее призыв остановилась автомашина «Лада Гранта». Злоумышленник в этот момент настиг женщину, сбил ее с ног и стал наносить удары руками и ногами в область головы. Водитель «Гранты» посадил потерпевшую в свой автомобиль и отвез в больницу.

Подозреваемого задержали вечером того же дня. Им оказался мужчина 1987 года рождения, который, как установило освидетельствование, был в состоянии алкогольного опьянения. Его отстранили от управления транспортным средством и выписали штраф за пьяную езду. Задержанный сознался в содеяном, но причины и мотивы своих действий объяснить не смог, сославшись на состояние алкогольного опьянения.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени вреда здоровью потерпевшей. Кроме этого, уже изъята и будет изучена запись с камер видеонаблюдения.

ИА REGNUM напоминает, в марте в Татарии суд лишил свободы сроком на шесть лет жителя Нижнекамска за совершение серии нападений на женщин. В 2020 году в городе Нижнекамске он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал в общественных местах нападения на беременных женщин и избивал их. От действий злоумышленника пострадали 4 женщины. При этом одну из них он избил в присутствии пяти ее малолетних детей.

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