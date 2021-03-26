Тбилиси, , 16:11 — REGNUM В Грузии 100 знаменитостей получат вакцину от COVID-19 вне очереди в рамках популяризации прививочной кампании. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 марта заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

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«Вакцинация 100 известных людей это — одна из частей плана популяризации. Наши граждане должны увидеть, насколько надежна вакцина», — сказала Тикарадзе.

Она подчеркнула, что знаменитости получат вакцину не из-за особой заботы о них, а для агитации населения.

Напомним, вакцинация в Грузии началась 15 марта вакциной AstraZeneca. 25 марта в страну привезли Pfizer. В первую очередь, согласно плану, планировалось прививать медицинских работников и лиц старше 65 лет. В минздраве отмечают, что население проявляет «величайший скептицизм» к вакцинации.

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