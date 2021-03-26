Москва, 26 марта, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В России уменьшилось число работодателей, отказывающих кандидатам на должности из-за наличия татуировок — с 14% в 2020-м и 10% в 2021-м. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Чарльз Фредерик Голди. Те Ахо-о-те-Ранги Варепу из Нгати Махута (фрагмент). 1905

При этом и в обществе стало больше неприятия к украшению тела таким образом. Так, если в 2020-м отрицательно относились к татуировкам 40% граждан, то в 2021 — уже 46%.

Число желающих сделать тату в первый за год не изменилось (17−18%). При этом снизилось количество уже имеющих татуировки и готовых сделать новые — с 60% до 53%. Чаще тату нравятся женщинам, чем мужчинам.

Опрос проведен 2−25 февраля 2021 года среди 1000 менеджеров по персоналу в 187 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, не одобряют татуировки 40% опрошенных. Относятся к ним положительно 29%.

Читайте также: Житель Ростовской области получил штраф за татуировку на лице