Курск, , 15:50 — REGNUM В Курской области 26 марта зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе был выявлен 33 тыс. 541 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 30 тыс. 269 пациентов, в том числе 107 — за последние сутки. Скончались 547 человек.