Москва, , 15:50 — REGNUM У монетарных регуляторов начинают «чесаться руки», чтобы наказать спекулянтов и потенциальных конкурентов национальных валют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя версию о возможном запрете биткоина крупными государствами.

«Запрет на биткоин и прочие криптовалюты более чем вероятен, — сказал Ордов. — Последний раз репрессии против битокина произошли в конце 2017 года, когда капитализация крипторынка превысила триллион долларов США. А теперь он приблизился аж к 1,7 трлн долларов. У монетарных регуляторов вполне естественно начинают чесаться руки наказать спекулянтов и потенциальных конкурентов национальных валют. Но пока все нуждаются в развитии и апробации технологии крипторынка для использования ее в качестве базы цифровой национальной, а может быть, и наднациональной валюты».

Как отметил Ордов, биткоин может продолжить дорожать, «перехватывая деньги» с фондовых рынков.

«Поэтому новые меры прямой поддержки населения и бизнеса со стороны ведущих мировых стран могут потребовать убрать эту дыру, через которую все большим потоком утекают деньги сквозь пальцы регуляторов», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Скрыль заявила, что биткоин может быть официально запрещен в большинстве государств, которые дорожат статусом своей валюты.

Читайте ранее в этом сюжете: Биткоин могут запретить в большинстве стран – мнение экономиста