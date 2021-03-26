Астрахань, , 15:49 — REGNUM В Астраханской области к 26 марта вакцинированы от коронавирусной инфекции 37 тысяч 990 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Оба этапа иммунизации прошел 28 тыс. 961 человек.

За период прививочной кампании в регион поступило 42 тыс. 542 дозы вакцины «Спутник V».

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