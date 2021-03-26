Нью-Дели, , 15:54 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук, находящийся с визитом в Индии, провёл личную встречу с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом, с которым обсудил пути укрепления двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

По их словам, стороны договорились возобновить обмены, прерванные из-за пандемии коронавируса, а также провести встречу представителей оборонных и внешнеполитических ведомств в формате 2+2.

В ходе встречи министр обороны Индии также выразил поддержку усилиям Сеула в денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

Известно, что перед встречей с коллегой Со Ук присутствовал на церемонии открытия «Парка дружбы Южная Корея — Индия».

Министр обороны Южной Кореи вернётся на родину во второй половине дня 28 марта после посещения 60-го военно-полевого госпиталя, который в годы Корейской войны (1950−1953 гг.) отправил более 620 медиков на Корейский полуостров.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Южной Кореи о подразделении Akh Unit: «Символ доверия»