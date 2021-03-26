Лейк-Форест, , 15:46 — REGNUM Релиз кооперативного шутера Back 4 Blood перенесли на 12 октября 2021 года. Об этом 25 марта сообщило издание Eurogamer.

Изначально игра должна была выйти 18 июня 2021 года. Разработчики взяли дополнительные несколько месяцев на выпуск проекта, чтобы «довести его до идеального состояния».

Напомним, что Back 4 Blood — это новая игра студии Turtle Rock Studios, авторов Left 4 Dead. В ней команде из четырёх геймеров нужно будут сражаться с ордами оживших мертвецов.

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