Москва, , 15:45 — REGNUM В Москве задержан 47-летний житель района Перово, подозреваемый в неуплате алиментов. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В полицию, как рассказали в пресс-службе, обратилась 40-летняя жительница Московской области, сообщившая об уклонении бывшего мужа от уплаты алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Сумма задолженности превысила 1 млн рублей.

Полиция выяснила, что подозреваемый не отбыл административное наказание. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Мужчина отправлен под подписку о невыезде. По данной статье неплательщика алиментов могут лишить свободы на срок до одного года.

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