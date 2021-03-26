Москва, , 15:52 — REGNUM В феврале 2021 года продажи машин D-сегмента (класс легковых машин согласно классификации Европейской комиссии, класс «больших автомобилей») на российском авторынке сократились на 12,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Так, в прошлом месяце в России было продано 5265 автомобилей D-сегмента. Среди них самой продаваемой моделью оказался седан Toyota Camry, который был продан в количестве 1845 экземпляров (-23,9%).

Кроме того, в феврале 2021 года было реализовано в D-сегменте 1695 единиц KIA K5. Отмечается, что данная модель была представлена на авторынке России в сентябре 2020 года. Также в прошлом месяце было продано 503 экземпляра Hyundai Sonata (+34,9%).

Напомним, в феврале 2021 года продажи автомобилей в кузове пикап в России снизились на 13,7%, до 619 экземпляров.

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