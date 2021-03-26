Астрахань, , 15:44 — REGNUM В Астраханской области 26 марта подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 30 тыс. 432 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 371 человек.

За весь период 653 человека скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,96.