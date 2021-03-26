Белгород, , 16:05 — REGNUM 87 новых носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 26 марта, что на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 138 пациентов, зарегистрированы четыре летальных исхода. Записались на вакцинацию от COVID-19 ещё 1134 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждены 33 847 заражений коронавирусом. Выздоровели 2 9706 человек. Продолжают лечение в стационарах 953 пациента, амбулаторно — 2639 человек, на самоизоляции — 9847 жителей. Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 549 пациентов.

Две дозы вакцины от COVID-19 получили 79 238 добровольцев, сделали первую прививку — 107 266 человек. Всего в регионе записались на вакцинацию 113 030 жителей.