Вильнюс, , 15:50 — REGNUM Литовское правительство одобрило предложение о продлении до 30 апреля карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства.

Власти продлевают каратинные меры по всей стране, кроме того, ограничивают передвижение между муниципалитетами. Такое решение принято в преддверии католической Пасхи, которую в этом году отметят 4 апреля, так как перед праздничным периодом люди активнее перемещаются между городами.

Ограничение на передвижение между муниципалитетами будет действовать с 27 марта по 6 апреля. В стране зафиксировано более 211 тыс. случаев заболевания COVID-19, при этом умерли более 3,5 тыс. заболевших.

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