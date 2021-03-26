Нью-Дели, , 15:46 — REGNUM Из-за дискомфорта в области груди президент Индии Рам Натх Ковинд доставлен в военный госпиталь в Нью-Дели. Об этом 26 марта сообщает индийское государственное информационное агентство PTI.

«Президент Индии прибыл в армейский госпиталь Research and Referral, после того как этим утром почувствовал дискомфорт в области груди», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время индийский лидер проходит обычную проверку и находится под медицинским наблюдением.

«Его состояние стабильно», — добавляется в сообщении. При этом какие-либо другие подробности не приводятся.

Напомним, ранее в нынешнем месяце Рам Натх Ковинд прошел вакцинацию первым компонентом препарата от COVID-19.