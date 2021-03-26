Запорожье, Украина, , 15:44 — REGNUM В украинском Запорожье обрушилось перекрытие шестиэтажного дома. Об этом сообщила 26 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В сообщении говорится, что спасатели нашли под завалами одного мужчину. Его достали из-под обломков и передали медикам.

Причины происшествия уточняются.

Напомним, ранее в Житомире вследствие взрыва гранаты пострадал мужчина, который пытался скрыться от полицейских.

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