Токио, , 15:39 — REGNUM Сегодня, 26 марта, состоялся релиз экшен-игры Monster Hunter Rise. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают в пресс-службе компании Nintendo.

В Monster Hunter Rise геймерам предстоит охотиться на гигантских чудовищ, угрожающих деревне Камура. Одной из главных особенностей проекта станет «Буйство» — особый режим, в котором игрокам нужно будет отражать атаку целой орды монстров.

Напомним, что Monster Hunter Rise доступна эксклюзивно на гибридной консоли Nintendo Switch. Разработчики обещают, что через год игра также выйдет на PC.

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