Сеул, , 15:37 — REGNUM Южнокорейская группа BTS представила тизер нового клипа на песню «Film Out». Ролик 26 марта попал в тренды русскоязычного YouTube.

За сутки полуминутный тизер посмотрели восемь миллионов человек. Релиз клипа состоится 2 апреля 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что BTS — это южнокорейский бой-бэнд, состоящий из семи участников. В 2021 году группа была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой».

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