Тбилиси, , 15:41 — REGNUM Компания AstraZeneca запросила сведения о случае смерти в Грузии медсестры, которой была сделана прививка от COVID-19. Об этом, как передаёт грузинский «Первый канал», 26 марта рассказал журналистам адвокат семьи погибшей Вахо Барамашвили.

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Родственники умершей медсестры считают, что в её смерти якобы виноваты врачи, и наняли адвоката, чтобы он провёл своё расследование. Барамашвили сообщил, что с ним связались представители производителя вакцины.

«Я получил письмо от AstraZeneca, в котором выражается готовность подключиться к расследованию. Просят от нас документацию, это само заключение и номер партии, ампулы, с которой проводилась вакцинация», — сказал Барамашвили.

Он отметил, что запросил эту информацию у следователей, которые ведут дело о смерти медсестры, но получил отказ. Адвокат считает, что такая реакция «вызывает вопросы».

Напомним, в Грузии 19 марта умерла медсестра после того, как ей вкололи вакцину AstraZeneca. По предварительной версии, смерть наступила из-за острой аллергической реакции.

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