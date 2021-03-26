Москва, , 15:35 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом у лиц, привившихся обоими дозами вакцины «Спутник V», единичны. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета», — сказал Гинцбург.

Ранее стало известно, что создатели вакцины «Спутник V» планируют увеличить срок между вакцинацией двумя дозами препарата.