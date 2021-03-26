Санкт-Петербург, 26 марта 2021, 15:47 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров прокомментировал журналистам предложение губернатора города Александра Беглова баллотироваться в Госдуму на сентябрьских выборах, чтобы представлять город на Неве в нижней палате Федерального собрания. По словам спикера Заксобрания, когда поступает приказ, он его выполняет, передает 26 марта корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, вечером 25 марта градоначальник Петербурга в телеэфире объявил, что интересы Северной столицы в Государственной думе нового созыва должен представлять «политический тяжеловес, политик с большим опытом» и таким политиком как раз является Вячеслав Макаров.
«Для меня партийная дисциплина и воинская дисциплина — понятия неразделимые. Когда поступает приказ, я всегда приказы выполняю, чётко и безукоризненно» , — заявил сегодня сам Вячеслав Макаров.
«Для меня посты, должности, звания, тем более богатство, никогда не были главными. Самое главное, — чтобы Законодательное собрание Санкт-Петербурга всегда было мощной точкой опоры для простых петербуржцев», — добавил Макаров.
По его словам, то, какие списки «Единой России» он возглавит на выборах, будет решено на съезде «Единой России» в конце июня 2021 года.
65-летний Вячеслав Макаров — российский политик. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга с 14 декабря 2011 года.
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