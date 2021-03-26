Санкт-Петербург, 26 марта, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров прокомментировал журналистам предложение губернатора города Александра Беглова баллотироваться в Госдуму на сентябрьских выборах, чтобы представлять город на Неве в нижней палате Федерального собрания. По словам спикера Заксобрания, когда поступает приказ, он его выполняет, передает 26 марта корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров на трибуне Заксобрания

Напомним, вечером 25 марта градоначальник Петербурга в телеэфире объявил, что интересы Северной столицы в Государственной думе нового созыва должен представлять «политический тяжеловес, политик с большим опытом» и таким политиком как раз является Вячеслав Макаров.

«Для меня партийная дисциплина и воинская дисциплина — понятия неразделимые. Когда поступает приказ, я всегда приказы выполняю, чётко и безукоризненно» , — заявил сегодня сам Вячеслав Макаров.

«Для меня посты, должности, звания, тем более богатство, никогда не были главными. Самое главное, — чтобы Законодательное собрание Санкт-Петербурга всегда было мощной точкой опоры для простых петербуржцев», — добавил Макаров.

По его словам, то, какие списки «Единой России» он возглавит на выборах, будет решено на съезде «Единой России» в конце июня 2021 года.

65-летний Вячеслав Макаров — российский политик. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга с 14 декабря 2011 года.