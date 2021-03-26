Москва, , 15:35 — REGNUM Москва и в целом Россия стали бенефициарами в вынужденной гонке вакцин. Сегодня на российские разработки более 50 стран мира возлагает большие надежды, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Тот факт, что в Москве уже привиты первым компонентом вакцины «Спутник V» около одного миллиона человек, говорит о высоком уровне социального и научного статуса страны.

Думаю, что, когда население российской столицы достигнет уровня популяционного иммунитета выше 50%, московские власти начнут последовательно снимать ограничения.

В выигрыше окажутся не только транспорт, энергетика и сектор услуг. Прежде всего, это будет означать начало восстановления деловой активности малого и среднего бизнеса.

Положительные и многообещающие прогнозы, конечно, можно будет еще увереннее строить, если вакцинация населения продолжит набирать обороты, а третья волна коронавируса обойдет Россию стороной», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, иммунитет к коронавирусу получили почти 44% жителей Москвы, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

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