Нейпьидо, , 15:40 — REGNUM Переговоры заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с председателем Государственного административного совета, главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном состоялись в Нейпьидо. Об этом сообщили 26 марта в российском оборонном ведомстве.

Военная делегация России прибыла в столицу Мьянмы в качестве ответного шага на посещение мьянманским главнокомандующим парада Победы в Москве в 2020 году.

Фомин заявил, что Республика Союз Мьянма — это надёжный союзник и стратегический партнёр России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Москва стратегически нацелена на активизацию отношений с этой республикой.

Фомин и Хлайн дали положительную оценку двусторонним отношениям в военной сфере и подтвердили стремление углублять сотрудничество, используя наработанный потенциал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС России Андрей Картаполов и министр обороны Индонезии Прабово Субианто обсудили перспективы дальнейшего развития военного и военно-технического сотрудничества двух государств.