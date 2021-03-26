Курган, , 15:32 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом. Из них 20 зарегистрирован в Кургане, сообщает 26 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 43 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 26 марта выявлено 19 056 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечился 17 261 человек, скончались 346 пациентов с COVID-19.