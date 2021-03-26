Нур-Султан, , 15:32 — REGNUM Число лиц, получивших первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане, достигло 110 861. Об этом сообщили 26 марта в телеграм-канале межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

Общее число человек, получивших второй компонент вакцины, достигло 25 318. Вакцинация в республике началась с 1 февраля 2021 года. На первом этапе используется российская вакцина «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, добровольную вакцинацию населения в Нур-Султане планируют начать в середине апреля. Прививочные пункты разместят в общественных местах, в том числе в торговых центрах и на рынках.

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