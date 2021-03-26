Токио, , 15:31 — REGNUM Сегодня, 26 марта, состоялся релиз приключенческой игры Balan Wonderland. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают в пресс-службе компании Square Enix.

В Balan Wonderland геймеры возьмут на себя управление Лео и Эммой, членами волшебной театральной труппы. Вместе им предстоит совершить путешествие по Стране Чудес и «восстановить баланс в сердцах двенадцати страдающих душ».

Напомним, что Balan Wonderland доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. PC-версию проекта можно приобрести только в сервисе Steam.

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