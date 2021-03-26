Каир, , 15:31 — REGNUM При столкновении двух пассажирских поездов в южной части Египта 32 человека погибли и еще не менее 66 пострадали. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба египетского министерства здравоохранения.

Уточняется, что ЧП произошло в провинции Сохаг, находящейся к югу от Каира и что в результате него перевернулось три вагона. Также, по данным минздрава республики, в настоящее время к месту инцидента направлено 36 машин скорой помощи.

Кроме того, известно, что генпрокуратура Египта начала расследование трагического инцидента, а министр транспорта Камель аль-Вазир распорядился задержать машинистов обоих поездов.

Железнодорожное движение в южном направлении остановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Челябинской области с рельсов сошёл тепловоз, следователи выясняют причины аварии на железной дороге.