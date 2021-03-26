Ставрополь, , 15:28 — REGNUM В Ставропольском крае организована проверка по информации об избиении ребенка в детском саду. О том, что ее сына ударила воспитательница, за то что он не хотел спать, сообщила в одной из соцсетей жительница города Герогиевска. В Следственном комитете назначили по данному факту проверку.

«Следователи СКР дадут уголовно-правовую оценку действиям работников детского сада, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в дошкольном образовательном учреждении», — говорится в сообщении ведомства.

Свою проверку организовала и прокуратура, уточнив, что инцидент произошел в детском саду № 40 города Георгиевска, а воспитатель в настоящее время отстранена от исполнения своих обязанностей.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, о вопиющем случае в детском саду сообщил 26 марта и губернатор края Владимир Владимиров.

«Воспитательница уволена. Это правильно. Если человек позволяет себе распускать руки, работать с детьми он не должен. Пусть ищет другую профессию», — решил глава субъекта.

Читайте также: На Ставрополье воспитатель детского сада дала пощечину ребенку