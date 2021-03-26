Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности группу граждан Белоруссии за проведение несанкционированной уличной акции протеста против действующей белорусской власти.

Акция была организована 24 января текущего года у дома 33 по Морской набережной. По версии правоохранительных органов, группа из 14 лиц проводила публичное мероприятие в виде пикетирования с целью публичного выражения мнения и формирования мнения окружающих в поддержку протестующих в Белоруссии, демонстрируя бело-красно-белые флаги белорусской оппозиции. При этом в органы власти уведомления об акции не подавалось.

Четверым гражданам Белоруссии за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия») назначен арест на срок от двух до семи суток.

Еще одного пикетчика — Владимира Драгуна — привлекли по по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 — 6.1 данной статьи). За это он получил по суду девять суток ареста.

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