Волгоград, , 15:39 — REGNUM Табельное оружие для задержания нарушителя применили инспекторы ДПС в Котельниковском районе Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 26 марта в пресс-службе регионального УМВД. Житель Ростовской области без водительских прав угнал иномарку.

Волгоградские полицейские получили ориентировку об угнанной в соседней области Kia Sportage. На подъезде к Котельниково инспекторы увидели этот автомобиль. Водитель проигнорировал требование остановиться и, нарушая правила дорожного движения, попытался скрыться. Во время преследования угонщика, инспектор сначала выстрелил в воздух, а потом по колёсам иномарки. На пробитых шинах нарушитель какое-то время продолжал движение, но, не справившись с управлением, в итоге съехал в кювет.

Задержанный 20-летний водитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения медицинского освидетельствования, молодой человек к тому же никогда не имел водительских прав.

На нарушителя составлены несколько административных протоколов, за угон автомобиля предусмотрена уголовная ответственность.