Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Россия и Великобритания должны развивать обоюдовыгодное сотрудничество, заявил на IV Российско-Британском сырьевом диалоге ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

«Великобритания покупает у России топливо, минерально-сырьевые ресурсы, мы заинтересованы в приобретении наукоёмкого оборудования, — сказал Литвиненко. — Но в этом должны быть заинтересованы и наши партнёры, поскольку внедрение инноваций в производство способствует, в том числе, и сокращению объёмов загрязнения окружающей среды, то есть идёт на пользу всей планете. Для того чтобы сделать её более чистой, нам жизненно необходимо наращивать партнёрство, вести доверительные дискуссии на равных, особенно в сегодняшних непростых геополитических условиях».

Ректор Санкт-Петербургского горного университета привел в пример компанию «ФосАгро» в качестве лидера устойчивого развития и ответственного подхода к горному делу.

«Сегодня перед горнодобывающими компаниями стоит задача перехода на зеленую платформу развития, — отметил в своем выступлении генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев. — Она основана на современных технологиях добычи полезных ископаемых и их дальнейшего использования с минимальным воздействием на окружающую среду. Компания «ФосАгро», в этом году отмечающая 20-летний юбилей, является активным участником этого процесса».

О применении практик, направленных на сохранение окружающей среды и устойчивое развитие компании и общества в целом рассказал генеральный директор АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») Александр Гильгенберг в рамках панельной дискуссии «Зеленое горное дело — решения для устойчивого развития».

«Современный ответственный бизнес должен быть основан на инновациях. Важно минимизировать воздействие на окружающую среду через минимизацию выемки горной массы, вовлечение бедных руд, вскрышных и техногенных месторождений, повторной переработки. Благодаря внедрению передовых технологий, которые позволяют эффективно извлекать Р2О5 из этих пород, сегодня мы активно вовлекаем так называемые забалансовые руды, которые в советский период были непригодными к обогащению», — отметил Александр Гильгенберг.

Генеральный директор АО «Апатит» напомнил, что в декабре прошлого года Совет директоров ПАО «ФосАгро» утвердил климатическую стратегию компании. Ее основным элементом является продолжение работы по снижению выбросов парниковых газов и в том числе косвенных энергетических выбросов, которые образуются при производстве электроэнергии, потребляемой производственными мощностями компании. В составе климатической стратегии за основу принят план низкоуглеродного перехода, в рамках которого разрабатываются и принимаются к реализации мероприятия технического, технологического и организационного характера.

«Уже сейчас мы видим эффект от применения более современных технологий в сфере энергетики, более производительных двигателей внутреннего сгорания и двигателей на электрической тяге», — подчеркнул Александр Гильгенберг, добавив, что минимизации воздействия человека на окружающую среду помогают внедрение цифровизации и автоматизации.

«Можно привести пример системы отслеживания минеральных удобрений — нашего конечного продукта. Когда мы прослеживаем весь путь мешка с минеральными удобрениями, мы понимаем, насколько рационально фермер использует продукцию. Внесение минеральных удобрений вне соответствия рекомендациям производителя может иметь негативное воздействие на почву. Поэтому контроль в этом вопросе очень важен. Это одна из составляющих бережного отношения к природе», — сказал генеральный директор АО «Апатит».

Посол России в Великобритании Андрей Келин в своём приветственном слове к участникам форума констатировал ведущую роль Санкт-Петербургского горного университета в повышении качества человеческого капитала в горной отрасли. Кроме того, он назвал как никогда актуальным «акцент дискуссии на проблемах управляемого перехода к зелёной экономике».

Требования к экологическому обеспечению по всей технологической цепочке работы с сырьём и глобальные изменения в структуре спроса и предложения на рынке сырьевых ресурсов приводят к необходимости международного взаимодействия, заявил ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко.

«Российско-Британский сырьевой диалог является примером этого международного взаимодействия», — подчеркнул он.

По словам исполнительного директора IOM3 Колина Чёрча, Диалог остался одной из немногих дискуссионных площадок, на которых учёные и бизнесмены двух держав могут обсудить злободневные проблемы и «чему-то научиться друг у друга».

Как заявил руководитель Департамента международной торговли Посольства Великобритании Тревор Льюис, подобные мероприятия «способствуют трансферу знаний» и «позволяют понять, какие направления сотрудничества могут быть наиболее актуальными для обеих сторон».

Например, британская сторона заинтересована в совместных научных исследованиях на такие темы как хранение и транспортировка водорода, а также улавливание и утилизация углекислого газа.

В свою очередь, президент Совета управляющих Российско-Британской торговой палаты Чарльз Хендри сказал, что «в России самые большие в мире запасы полезных ископаемых, самые успешные добывающие компании, лучшие технические университеты».

«Нет сомнений в том, что мы можем получить обоюдную выгоду от партнёрства. Нам необходимо совместно работать для того чтобы повысить своё конкурентное преимущество и справиться с вызовами современности», — подчеркнул Чарльз Хендри.