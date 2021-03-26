Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» (Екатеринбург) не будет менять эмблему и проводить ребрендинг. Об этом 26 марта заявил директор клуба Максим Рябков на пресс-конференции.

«На данный момент вопрос ребрендинга не стоит, и я думаю, что не только на данный момент», — сказал Рябков.

По его словам, ребрендинг имеет смысл в тех случаях, когда логотипы, не лаконичны, не популярны и мало узнаваемы среди болельщиков.

Он отметил, что в случае с «Автомобилистом» тот логотип, который существует, отражает принадлежность к автомобильной теме и является понятным, лаконичным символом команды.

Напомним, на логотипе «Автомобилиста» изображена прописная буква «А» с крыльями. В эмблеме использованы красный, черный и белый цвета.