Киев, , 15:24 — REGNUM Во всех регионах Украины была выявлена «британская» разновидность коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 25 марта в эфире телеканала «1+1».

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«Ему (штамму — ИА REGNUM) свойственно то, что скорее люди заражаются и большее количество людей. Сокращён инкубационный период и очень часто тяжёлое течение болезни, которое наступает очень-очень быстро. Чаще фиксируют случаи, когда болеют молодые люди», — рассказал министр.

Степанов заверил, что болезнь, вызываемая «британским» штаммом коронавируса, поддаётся существующим методам лечения, однако протекает иначе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины спрогнозировал «тяжёлый период» связанный с заболеваемостью COVID-19, который продлится до средины апреля 2021 года.

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