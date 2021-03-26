Москва, , 15:21 — REGNUM Власти Индонезии начали подготовку к туристическому сезону. В аэропорту Бали Нгурах-Рай стартовали работы по открытию международного терминала с лабораториями для теста на коронавирус, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На первом этапе «туристический коридор» откроются для путешественников из Нидерландов, Южной Кореи, Сингапура, Китая и ОАЭ. России в этом списке нет. По мнению экспертов, это логично, исходя из статистики заболеваемости COVID-19 в РФ.

В курортном сезоне 2019−2020 гг. на Бали из России летала только авиакомпания «Россия». Туроператоры рассчитывают, что в зимнем сезоне 2021−2022 гг. рейсов из России на Бали может стать больше.

Как сообщало ИА REGNUM, Туристические направления провинции Бали смогут принимать иностранных туристов с 17 августа 2021 года.

Читайте подробнее: Три курорта на Бали первыми откроют для туристов