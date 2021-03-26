Берлин, , 15:22 — REGNUM Немецкая компания Mansory, занимающаяся модификацией машин класса люкс, представила экстравагантную версию Rolls-Royce Cullinan. Об этом сообщается на сайте компании.

Кузов обновлённого автомобиля окрашен в зелёный цвет British Racing Green и получил широкофюзеляжный пакет. Внутри машины присутствуют кожа и дерево.

Новый Cullinan оснащён насадками на выхлопные трубы, огромным спойлером над третьей дверью и вентиляционными отверстиями на задней стойке. В лицевой части модели установлена фальшрадиаторная решётка с подсветкой. Кроме того, автопроизводитель добавил дополнительные светодиодные дневные ходовые огни в нижней части кастомного переднего бампера.

В движение автомобиль приводит турбированный мотор V12 объёмом 6,75 л. После модернизации мощность модели составила 601 л. с. (950 Нм). С таким мотором Cullinan разгоняется до 100 км/ч за пять секунд.

Ранее тюнинг-ателье Mansory представило модернизированную модель Mercedes-AMG G63, окрашенную в цвет British Racing Green. Специалисты ателье переработали все аэродинамические элементы кузова модели и дефорсировали «движок» базовой модели Mercedes-AMG G 63 с 585 до 850 л. с.

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