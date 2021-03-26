Элиста, , 15:21 — REGNUM В Республике Калмыкия вынесли приговор инспектору Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Он признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре РК.

Установлено, что подсудимый получил от руководителя ООО «Юг-Бурение» 200 тыс. рублей за попустительство по службе и отсутствие контроля за бурением нефтяной скважины в Черноземельском районе. Кроме того, бесконтрольно велась деятельность взрывопожароопасного объекта.

Мужчине назначено наказание в виде тюремного заключения на четыре года и штрафа в размере 50 тыс. рублей. Отбывать наказание бывший госинспектор будет в колонии строгого режима.